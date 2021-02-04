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بعد حزم التحفيز الضخمة.. هل ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة؟

الأسواق العالمية

بعد حزم التحفيز الضخمة.. هل ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة؟

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دبي - العربية.نت

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قال مدير وخبير استثمار في بلاك روك، كريم شديد، إن شركته مازالت مقتنعة أن سوق الأسهم مازالت تحمل فرصا للمستثمرين.

وأضاف في حديثه للعربية أن انتشار عمليات التلقيح ضد كورونا تساهم في أداء سوق الأسهم، لذلك نرى تفوقا لأسهم أميركا وآسيا عن أسهم أوروبا التي تسير فيها برامج اللقاح على نحو أبطأ.

وأوضح أنه بالرغم من التوقعات بحدوث تضخم خلال الفترة المقبلة بسبب حزم التحفيز، إلا أنه من غير المتوقع أن تقوم البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة أو تغيير سياساتها الحالية، وهو الأمر الذي سيدعم الأسهم.

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