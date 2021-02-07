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أرباح بنك البلاد.. ثاني مفاجأة للقطاع المصرفي

سوق السعودية

أرباح بنك البلاد.. ثاني مفاجأة للقطاع المصرفي

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، إن أرباح بنك البلاد تعتبر ثاني مفاجأة إيجابية للقطاع المصرفي السعودي، بعد إعلان مصرف الراجحي عن نتائج أعماله.

وعزى ارتفاع الأرباح في البنك إلى 3 عوامل رئيسية وهي أن مصدر دخل البنك القادم من تمويلات الأفراد أكبر من مصدر الدخل الناتج عن تمويل الشركات، والعامل الثاني يتمثل في دعم البنك المركزي السعودي للبنوك.

وأوضح أن العامل الثالث يتمثل في الإقبال خلال الفترة الماضية على القروض والتمويلات الشخصية، بجانب نمو التمويل العقاري بالفترة ما بين تغير ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%.

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