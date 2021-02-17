مسيرة "منشآت" في سد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

في العام 2018 تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء

في عام 2018 وصل إجمالي المبالغ المعتمدة للاستثمار أكثر من مليار ريال لأكثر من 182 عقدا

في عام 2018 تم إطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر

في عام 2018 وصل إجمالي المبالغ المصروفة 2 مليار ريال لأكثر من 1730 منشأة

في عام 2018 رفع رأسمال برنامج كفالة إلى 1.6 مليار ريال

وخلال الفترة من 2018 إلى 2020 بلغ إجمالي قيمة ضمانات التمويل لأكثر من 11.2 ألف منشأة 32.2 مليار ريال.

وفي 2020، تم إطلاق بوابة التمويل بإجمالي 1.7 مليار ريال لأكثر من 1000 منشأة مستفيدة.

وفي 2021، تم اتحاد هذه المبادرات لإطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.