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لوسيد موتورز.. من التأسيس إلى الإنتاج

سيارات كهربائية

لوسيد موتورز.. من التأسيس إلى الإنتاج

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لوسيد موتورز

تأسست عام 2007 تحت اسم Atieva

تركزت عملياتها بداية على بناء بطاريات السيارات الكهربائية

غيرت علامتها التجارية إلى Lucid Motors في أكتوبر 2016

أعلنت حينها عن نيتها تطوير سيارات كهربائية فاخرة

في نوفمبر 2016 أعلنت عن خطط لبناء مصنع لها في كازا غراندي في أريزونا

تكلفة مصنع كازا غراندي 700 مليون دولار وتم استكمال المرحلة الأولى في نوفمبر 2020

القدرة الإنتاجية الأولية للمصنع تبلغ 34 ألف سيارة سنويا

مع انتهاء المرحلة الثانية من المصنع سترتفع القدرة الإنتاجية إلى 90 ألف سيارة

الشركة تعتزم رفع القدرة الإنتاجية إلى 400 ألف سيارة سنويا في الأعوام المقبلة

صندوق الاستثمارات العامة استثمر فيها أكثر من مليار دولار في 2018

الشركة تدرس افتتاح مقر لها وتأسيس مصنع في السعودية

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