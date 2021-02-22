لوسيد موتورز.. من التأسيس إلى الإنتاج

لوسيد موتورز
تأسست عام 2007 تحت اسم Atieva
تركزت عملياتها بداية على بناء بطاريات السيارات الكهربائية
غيرت علامتها التجارية إلى Lucid Motors في أكتوبر 2016
أعلنت حينها عن نيتها تطوير سيارات كهربائية فاخرة
في نوفمبر 2016 أعلنت عن خطط لبناء مصنع لها في كازا غراندي في أريزونا
تكلفة مصنع كازا غراندي 700 مليون دولار وتم استكمال المرحلة الأولى في نوفمبر 2020
القدرة الإنتاجية الأولية للمصنع تبلغ 34 ألف سيارة سنويا
مع انتهاء المرحلة الثانية من المصنع سترتفع القدرة الإنتاجية إلى 90 ألف سيارة
الشركة تعتزم رفع القدرة الإنتاجية إلى 400 ألف سيارة سنويا في الأعوام المقبلة
صندوق الاستثمارات العامة استثمر فيها أكثر من مليار دولار في 2018
الشركة تدرس افتتاح مقر لها وتأسيس مصنع في السعودية