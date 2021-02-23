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كيف تحمي هيئة السوق المستثمرين من المتلاعبين؟

سوق السعودية

كيف تحمي هيئة السوق المستثمرين من المتلاعبين؟

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دبي - العربية.نت

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قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن الخطوة التي قامت بها هيئة السوق المالية السعودية من إحالة 5 متلاعبين إلى النيابة العامة، تحمل دلالات على دقة الأنظمة التي تستخدمها الهيئة لرصد تلك الحالات.

وأضاف أن المتلاعبين في الأسواق ما زالوا يمارسون هواياتهم منذ عام 2006، بنفس الآلية ونفس العقلية، لكن الأنظمة الرقابية اختلفت الآن وهو الأمر الذي ساهم في رصد الهيئة لتلك المخالفات.

وقرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، إحالة الاشتباه في مخالفة 5 مشتبه بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان، أمس الاثنين، إن ذلك لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من خلال المعرف (@abukhalidahmid)، ومنتدى هوامير البورصة السعودية من خلال المعرف (بايسون الأسهم) بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها.

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