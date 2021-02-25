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سندات اليورو السعودية تحفز دول الخليج على تنويع مصادر الدين

سوق السعودية

سندات اليورو السعودية تحفز دول الخليج على تنويع مصادر الدين

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دبي - العربية.نت

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قال مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن إصدار المملكة لسندات مقومة باليورو يهدف إلى تمويل العجز عن طريق إيجاد مصادر سيولة جديدة خارج نطاق الدولار.

وأضاف أن هناك تغييرا جذريا باستراتيجية المملكة وهي إيجاد سيولة خارج منظومة الدولار، وهي تفتح الباب أمام مستثمرين لديهم سيولة كبيرة.

وأوضح أن هذا التوجه أيضا ضمن استراتيجية المملكة 2030، والتي تستهدف تنويع الشركاء الاستراتيجيين، كما أن العائد السلبي على السندات يشير إلى توقع تراجع العجز بموازنة المملكة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيفتح مجالا للدول الأخرى في دول المجلس التعاون الخليجي، بأن تنوع مصادر الدين وتذهب إلى أوروبا لطرح السندات.

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