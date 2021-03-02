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مؤشرات على سرعة تعافي اقتصاد الإمارات من تداعيات كورونا 

عقارات دبي

مؤشرات على سرعة تعافي اقتصاد الإمارات من تداعيات كورونا 

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، إنه على الرغم من تأثر اقتصاد الإمارات من جائحة كورونا بصورة كبيرة، إلا أن الإمارات خاصة إمارة دبي بين الأسرع تعافيا في المنطقة.

وأضاف في حديثه للعربية أن سوق العقارات في الدولة يختلف من قطاع إلى آخر، إذ إن هناك نشاطا على تأجير وشراء الفلل مقابل تراجع الإقبال على الوحدات السكنية الأخرى.

وأوضح أن هناك مؤشرات على سرعة تعافي اقتصاد الإمارات عن باقي دول المنطقة، في ظل سرعة توزيع اللقاح، ومن المتوقع أن يكون 70 إلى 80% من السكان قد تلقوا اللقاح.

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