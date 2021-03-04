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أبرز تصريحات المسؤولين لسوق النفط

النفط

أبرز تصريحات المسؤولين لسوق النفط

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دبي - العربية.نت

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بينما ينعقد اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري لدول منظمة أوبك وحلفائها لمناقشة مستوى انتاج النفط الحالي، تظهر التصريحات الأخيرة للمسؤولين في القطاع النفطي أن الطلب سيتحسن خلال الفترة المقبلة، في ظل الجهود التي يبذلها العالم للحد من كورونا.

وفيما يلي أبرز تلك التصريحات..

أمين الناصر رئيس شركة أرامكو:

الطلب على النفط يشهد ارتفاعا قويا من قبل الصين وشرق آسيا رغم تفشي جائحة كورونا وتوزيع اللقاحات في الغرب يدعو للتفاؤل.

سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك:

الطلب على النفط قوي وسيرتفع بحلول نهاية هذا العام إلى ما فوق المستويات التي كانت سائدة قبل كورونا.

لورينزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز:

النفط والغاز سيظلان مصدرا أساسيا للطاقة خصوصا في الأجل القريب.

جون هيس الرئيس التنفيذي لشركة هيس:

لا نعتقد أن ذروة النفط قريبة ونتوقع أن الطلب على النفط سيرتفع على مدى السنوات العشر القادمة.

بين فان بيردين الرئيس التنفيذي لشركة رويال دتش شل:

الطلب على وقود الطائرات سيعود إلى المستويات الطبيعية بالنصف الثاني من 2021.

جون إيماز الرئيس التنفيذي لشركة Repsol:

في 2050 سيكون استخدام النفط قائما.

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