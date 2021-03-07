هذا ما فعله تخفيف قيود كورونا بالوظائف الأميركية

أعلنت وزارة العمل الأميركية أن عدد الوظائف سجل ارتفاعا كبيرا الشهر الماضي وسط تخفيف القيود المفروضة لمكافحة كورونا، إذ تم إحداث 379 ألف وظيفة أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في يناير.

ونمت الوظائف الأميركية بمعدل يفوق التوقعات، كما كانت الوظائف أكثر في المطاعم وأنشطة أخرى مثل الترفيه والسكن.

وارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بـ 379 ألف وظيفة في فبراير بعد ارتفاعها 166 ألفا في يناير.

وأشارت التوقعات إلى زيادة الوظائف في فبراير بـ 182 ألف وظيفة، في حين انخفض عدد الوظائف الأميركية في ديسمبر للمرة الأولى في 8 أشهر.

وتراجع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.2% في فبراير.