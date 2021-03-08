الصين لا تزال وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين في الشرق الأوسط

واجهت الأسواق العالمية تحديات متلاحقة في عام 2020، لكن سوق الصين تميز بأفضل أداء على مستوى العالم في ذلك العام بالذات.

وحقق كل من مؤشر الأسهم الصينية من الفئة "أ" ومؤشر الصين لدى مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال عائداً بنحو 43% و27% على التوالي.

أدى تعامل الدولة السريع مع كوفيد-19 والإجراءات الحكومية لاحتوائه إلى دعم السوق.

وشملت هذه الإجراءات معايير دقيقة للسياسات وتقييد الطلب على الاستهلاك، ما أدى إلى انتعاش اقتصادي مذهل وسريع.