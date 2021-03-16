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هذا المؤشر يعني قرب رفع سعر الفائدة الأميركية

اقتصاد أميركا

هذا المؤشر يعني قرب رفع سعر الفائدة الأميركية

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دبي - العربية.نت

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قال محلل أسواق عالمية في ICM Capital، وائل مكارم، إن سرعة وتيرة تخفيض شراء الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ستعطي إشارة على قرب رفع أسعار الفائدة.

وأضاف في حديثه للعربية، أن الفيدرالي أمامه حتى نهاية عام 2023 لكي يقوم بهذه الخطوة.

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