.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إس آند بي: تعافي قطاعات الطيران والسياحة والعقارات سيستغرق وقتاً

اقتصاد الخليج

إس آند بي: تعافي قطاعات الطيران والسياحة والعقارات سيستغرق وقتاً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز في تقرير لها تعافيا بطيئا للنمو الاقتصادي بالخليج هذا العام.

وقالت إن تعافي قطاعات الطيران والسياحة والعقارات سيستغرق وقتا، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط مؤشر داعم للتصنيفات الائتمانية لدول الخليج.

وأشارت إلى أن التوقعات طويلة الأمد لأسعار النفط عند 65 دولارا، والاستثمارات الجديدة لن تكون أولوية للشركات في الأشهر الـ12 المقبلة.

وأوضحت أن الشركات ستركز على كفاءة الإنفاق والحفاظ على السيولة.

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد