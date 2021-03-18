إس آند بي: تعافي قطاعات الطيران والسياحة والعقارات سيستغرق وقتاً

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز في تقرير لها تعافيا بطيئا للنمو الاقتصادي بالخليج هذا العام.

وقالت إن تعافي قطاعات الطيران والسياحة والعقارات سيستغرق وقتا، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط مؤشر داعم للتصنيفات الائتمانية لدول الخليج.

وأشارت إلى أن التوقعات طويلة الأمد لأسعار النفط عند 65 دولارا، والاستثمارات الجديدة لن تكون أولوية للشركات في الأشهر الـ12 المقبلة.

وأوضحت أن الشركات ستركز على كفاءة الإنفاق والحفاظ على السيولة.