سوق أبوظبي تواصل استقطاب السيولة

ذكر وائل عبد الرسول مسؤول الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية، عدة عوامل شجعت المستثمرين على الدخول في سوق أبوظبي، منها خطة أبوظبي 2021، التي تقدم محفزات لبيئة الأعمال في الإمارة، إلى جانب مبادرات أخرى كخفض رسوم التداولات وحوافز شركات الوساطة.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن هناك خطة لتشجيع زيادة السيولة في السوق، من خلال تحفيز الإدراج واستقطاب رؤوس أموال أجنبية.

من جهة أخرى، رأى أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في دعم قطاعات رئيسية في سوق السعودية إلى جانب التوزيعات التي زادت الزخم، فضلاً عن اندماج الأهلي و"سامبا" وإدراج شركة "ذيب" للسيارات الذي أضاف سيولة جيدة إلى السوق نظراً للتغطية الكبيرة.