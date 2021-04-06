قطاع البتروكيماويات السعودي يحقق نتائج جيدة بفضل قوة الأسعار

يرى مازن السديري، رئيس الأبحاث في "الراجحي كابيتال"، أن تحسن الأسعار في ظل الظروف العالمية الحالية، انعكس على أداء قطاع البتروكيماويات السعودي وساعد القطاع على تسجيل أداء جيد خلال هذا الربع، مستشهداً بنتائج شركة "المتقدمة".

وقال في مقابلة مع "العربية" إن هناك تغيراً في تركيبة الأرباح في السوق السعودية، حيث إن القطاعات الأساسية معرضة لتسجيل انخفاضات في هذا الربع، مقابل انتعاش متوقع في القطاعات الكمالية مع زيادة الطلب على المنتجات الذكية بسبب الجائحة.