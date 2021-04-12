.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

3 عوامل وراء الأرباح القوية لـ"إكسترا" في الربع الأول

شركات

3 عوامل وراء الأرباح القوية لـ"إكسترا" في الربع الأول

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أرجع محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، النتائج القوية التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام البحالي إلى 3 عوامل رئيسية، هي الزيادة في المبيعات وتخفيض المصاريف والزيادة في هامش الربح.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن العام الماضي الذي شهد بداية جائحة كورونا عملت الشركة على تشكيل فريق لتخفيض التكاليف بصفة دائمة مستقبلاً، حيث قام بإعادة الهيكلة التنظيمية وتخفيض مصاريف السفر وإعادة التفاوض حول الإيجارات مما ساعد على تقليص المصاريف.

وكانت شركة "إكسترا" أعلنت تسجيل زيادة في الأرباح عن الفصل الأول من العام الجاري، بنحو 134%، حيث حققت ربحاً صافياً بـ 81 مليون ريال، مقابل نحو 34.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر
تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز
الأكثر قراءة
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة
"المرحلة الحرجة".. إعلان لا ينذر بالخير من منظمة الصحة
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
خسارة الكلاسيكو تفتح النار على كومان.. ولابورتا يختار شاباً لخلافته خسارة الكلاسيكو تفتح النار على كومان.. ولابورتا يختار شاباً لخلافته
قبل أن تذهب
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
اكتشف المزيد