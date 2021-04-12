3 عوامل وراء الأرباح القوية لـ"إكسترا" في الربع الأول

أرجع محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، النتائج القوية التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام البحالي إلى 3 عوامل رئيسية، هي الزيادة في المبيعات وتخفيض المصاريف والزيادة في هامش الربح.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن العام الماضي الذي شهد بداية جائحة كورونا عملت الشركة على تشكيل فريق لتخفيض التكاليف بصفة دائمة مستقبلاً، حيث قام بإعادة الهيكلة التنظيمية وتخفيض مصاريف السفر وإعادة التفاوض حول الإيجارات مما ساعد على تقليص المصاريف.

وكانت شركة "إكسترا" أعلنت تسجيل زيادة في الأرباح عن الفصل الأول من العام الجاري، بنحو 134%، حيث حققت ربحاً صافياً بـ 81 مليون ريال، مقابل نحو 34.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.