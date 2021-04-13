زخم في تداولات سوق أبوظبي بقيادة "العالمية" و"أبوظبي الأول"

قال طلال طوقان رئيس الاستثمار في "بي إتش مباشر"، إن سوق أبوظبي تشهداً زخماً كبيراً في ظل توقعات على المستوى الاقتصادي لجهة أسعار النفط وتحسن القطاع العقاري ومستوى إنفاق الفرد.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الفترة الحالية تعد أفضل الفترات لبناء المحافظ الاستثمارية والتداول في أسواق رأس المال، قبل موجات التضخم.

ولفت إلى وجود مبادرات واضحة في إمارة أبوظبي تشير إلى تدخل حكومي لرفد السوق، مع قرب طرح شركات كبيرة ستنضم عبر الطرح الأولي كشركة "الإمارات للألومنيوم".

وحول صفقة استحواذ "العالمية القابضة" على حصة 45% من "ألفا ظبي"، قال طوقان إنها تدخل ضمن عملية إعادة هيكلة وترتيب للملكية ما بين الشركات التابعة لحكومة أبوظبي، وفق أهداف استراتيجية، مضيفاً أن الخطوة ستكون إيجابية وتدعم الاقتصاد وتدعم قدرة الدولة على إصدار أدوات الدين بتصنيف إئتماني أفضل.