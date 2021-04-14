هل تشهد أسعار النفط انتعاشاً في النصف الثاني؟

اعتبر الخبير النفطي محمد الشطي، أن المؤشرات الخاصة بأسواق النفط أعلى من السلبية، وأن تماسك أسعار برنت ما بين 60 و65 دولاراً يعني أن السوق قوية ومتماسكة والأساسيات تدعم هذا التوجه.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن السوق تنتظر دلائل ومؤشرات أكبر بالنسبة للطلب والمخزون النفطي وعمليات التلقيح، متوقعاً عودة الارتفاعات في الأسعار ما بين 65 و70 دولاراً خلال النصف الثاني من العام.

وقال إنه "ما دامت الأسعار متماسكة عند المستويات الحالية فالسوق مطمئنة لتعافي المؤشرات"، خاصة مع استعداد "أوبك" لمراجعة قراراتها وفق تحركات السوق.