.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هل تشهد أسعار النفط انتعاشاً في النصف الثاني؟

أسعار النفط

هل تشهد أسعار النفط انتعاشاً في النصف الثاني؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر الخبير النفطي محمد الشطي، أن المؤشرات الخاصة بأسواق النفط أعلى من السلبية، وأن تماسك أسعار برنت ما بين 60 و65 دولاراً يعني أن السوق قوية ومتماسكة والأساسيات تدعم هذا التوجه.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن السوق تنتظر دلائل ومؤشرات أكبر بالنسبة للطلب والمخزون النفطي وعمليات التلقيح، متوقعاً عودة الارتفاعات في الأسعار ما بين 65 و70 دولاراً خلال النصف الثاني من العام.

وقال إنه "ما دامت الأسعار متماسكة عند المستويات الحالية فالسوق مطمئنة لتعافي المؤشرات"، خاصة مع استعداد "أوبك" لمراجعة قراراتها وفق تحركات السوق.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة.. مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا دقيقا لبدانتك! مفاجأة.. مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا دقيقا لبدانتك!
أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها
الأكثر قراءة
أول رد فعل من شركة تأمين أول رد فعل من شركة تأمين "إيفر غيفن" على قرار مصر التحفظ على السفينة
القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"
وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة تبدأ بين أنقرة والقاهرة وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة تبدأ بين أنقرة والقاهرة
صيني يضيف 9.5 مليار دولار إلى ثروته في ليلة واحدة صيني يضيف 9.5 مليار دولار إلى ثروته في ليلة واحدة
أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها
السعودية: نتابع بقلق بالغ التطورات لبرنامج إيران النووي السعودية: نتابع بقلق بالغ التطورات لبرنامج إيران النووي
قبل أن تذهب
هكذا تتحرك سلطات ليبيا لإعادة الإعمار والاستقرار
هكذا تتحرك سلطات ليبيا لإعادة الإعمار والاستقرار
اكتشف المزيد