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السعودية تحقق في الربع الأول 24% من الإيرادات المستهدفة للعام

اقتصاد السعودية

السعودية تحقق في الربع الأول 24% من الإيرادات المستهدفة للعام

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العربية.نت

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أعلنت وزارة المالية السعودية عن بيانات الربع الأول لميزانية عام 2021، التي أظهرت تحقيق إيرادات بنحو 205 مليارات ريال، مقابل مصروفات بـ 212 مليار ريال بما يسجل عجزا قدره 7 مليارات و400 مليون ريال.

وفي تفاصيل الإيرادات، بلغت الإيرادات النفطية الفصلية نحو 117 مليار ريال متراجعة بـ9% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

أما الإيرادات غير النفطية فقد بلغت 88 مليار ريال وهو ما يمثل نموا بـ39% عن الربع الأول من العام الماضي.

وخلال الربع الأول تم تحقيق 24% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للسعودية خلال 2021.

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