اقتصاد السعودية
السعودية تحقق في الربع الأول 24% من الإيرادات المستهدفة للعام
أعلنت وزارة المالية السعودية عن بيانات الربع الأول لميزانية عام 2021، التي أظهرت تحقيق إيرادات بنحو 205 مليارات ريال، مقابل مصروفات بـ 212 مليار ريال بما يسجل عجزا قدره 7 مليارات و400 مليون ريال.
وفي تفاصيل الإيرادات، بلغت الإيرادات النفطية الفصلية نحو 117 مليار ريال متراجعة بـ9% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
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أما الإيرادات غير النفطية فقد بلغت 88 مليار ريال وهو ما يمثل نموا بـ39% عن الربع الأول من العام الماضي.
وخلال الربع الأول تم تحقيق 24% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للسعودية خلال 2021.
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