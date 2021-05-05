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بوادر التعافي الاقتصادي تنعش أسواق الإمارات

اقتصاد الإمارات

بوادر التعافي الاقتصادي تنعش أسواق الإمارات

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العربية.نت

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قال مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في "الرمز كابيتال"، إن التذبذب في أداء الأسواق العالمية أثر على أداء الأسواق المحلية بعد التأثير السلبي الذي خلقته التعليقات الخاصة بالفائدة الأميركية.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن سوق أبوظبي من الأفضل أداء عالمياً حيث ارتفعت 20% منذ بداية العام، فيما صعدت سوق دبي 6% مع التركيز الأكبر على الأسهم العقارية كسهم "إعمار" الذي تحرك بقوة في الفترة الماضية، وذلك بدعم من مؤشرات التعافي الاقتصادي في الإمارات خلال الربع الأول وتوقعات استمرار التحسن خلال العام.

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