نسبة الدين العام للسعودية الأفضل ضمن مجموعة العشرين

قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري، إن السعودية تملك ملاءة مالية باحتياطيات تفوق 400 مليار ريال، فيما تقارب نسبة الدين العام 33% وهو أفضل مستوى ضمن مجموعة العشرين.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن السيولة المتوفرة في سوق الدين إلى جانب الفائدة المنخفضة تعطي خياراً جيداً للاستدانة، وفرصة للمملكة استناداً إلى تصنيفها القوي، ما يجعل الاقتراض خياراً أنسب للحفاظ على الاحتياطيات حتى يكون لديها خيارات أخرى في حال لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية بالشكل المطلوب.