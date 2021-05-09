.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أسواق السلع تنتعش.. النحاس يرتفع لأعلى مستوى منذ 2011

الأسواق العالمية

أسواق السلع تنتعش.. النحاس يرتفع لأعلى مستوى منذ 2011

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع سعر النحاس إلى مستويات قياسية لم يشهدها منذ عام 2011، ووصل إلى 10.44 ألف دولار للطن.

ويأتي ارتفاع أسعار النحاس بفعل الطلب القوي من الصين وتحسن الإنتاج الصناعي، إذ إن نصف إنتاج النحاس يذهب إلى الصين.

ويراهن المستثمرون على أن جهود خفض انبعاثات الكربون سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على النحاس.

وتحتوي السيارات الكهربائية على 4 أضعاف كمية النحاس الموجودة في السيارة التقليدية. ويتوقع غولدمان ساكس وصول أسعار النحاس إلى 15 ألف دولار للطن في السنوات المقبلة.

ولا يستبعد بنك أوف أميركا وصول أسعار النحاس إلى 20 ألف دولار للطن.

اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد