أسواق السلع تنتعش.. النحاس يرتفع لأعلى مستوى منذ 2011

ارتفع سعر النحاس إلى مستويات قياسية لم يشهدها منذ عام 2011، ووصل إلى 10.44 ألف دولار للطن.

ويأتي ارتفاع أسعار النحاس بفعل الطلب القوي من الصين وتحسن الإنتاج الصناعي، إذ إن نصف إنتاج النحاس يذهب إلى الصين.

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ويراهن المستثمرون على أن جهود خفض انبعاثات الكربون سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على النحاس.

وتحتوي السيارات الكهربائية على 4 أضعاف كمية النحاس الموجودة في السيارة التقليدية. ويتوقع غولدمان ساكس وصول أسعار النحاس إلى 15 ألف دولار للطن في السنوات المقبلة.

ولا يستبعد بنك أوف أميركا وصول أسعار النحاس إلى 20 ألف دولار للطن.