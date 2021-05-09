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مضاء للاستثمار: أرباح زين السعودية أكثر حساسية للسوق من الشركات الأخرى

سوق السعودية

مضاء للاستثمار: أرباح زين السعودية أكثر حساسية للسوق من الشركات الأخرى

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دبي - العربية.نت

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قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، إن أرباح شركة زين للاتصالات أكثر حساسية للسوق من باقي شركات القطاع، في ظل اعتمادها على الباقات مسبقة الدفع.

وأشار إلى أنه رغم تراجع إيرادات الشركة بـ 5% فإن تكلفة الإيرادات ارتفعت.

وأشار إلى أن الشركة تطورت باحتساب الخسائر على رأس المال ووصلت هذه النسبة إلى مستوى متدنٍّ.

وعلى صعيد آخر، قال إن شركة المراعي تريد أن تزيد من سلة منتجاتها وزيادة سيطرتها على الشركة التي تستحوذ على حصة بها.

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