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أكبر 10 شركات عربية بالقيمة السوقية

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أكبر 10 شركات عربية بالقيمة السوقية

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تتصدر شركة "أرامكو" السعودية الشركات العربية من حيث القيمة السوقية بـ1.9 تريليون دولار.

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