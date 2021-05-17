شركات أكبر 10 شركات عربية بالقيمة السوقية الشرق الأوسط تابع متابع الغاء المتابعة تم نسخ الرابط العربية.نت نشر في: 17 مايو ,2021: 12:33 م GST آخر تحديث: 17 مايو ,2021: 12:43 م GST تم نسخ الرابط تتصدر شركة "أرامكو" السعودية الشركات العربية من حيث القيمة السوقية بـ1.9 تريليون دولار.مادة اعلانية أرامكو تصنيف قيمة سوقية شركات عربية اقرأ أيضاً أسهم أوروبا مستقرة والتركيز على استئناف أنشطة اقتصادية الملك سلمان يوجه بدعم السودان لمعالجة أعباء الديون لدى صندوق النقد وزير المالية: الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار مادة إعلانية