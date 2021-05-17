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شهية المخاطرة تحت الضغط في الأسواق العالمية

الأسواق العالمية

شهية المخاطرة تحت الضغط في الأسواق العالمية

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العربية.نت

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عوامل مركبة تضغط على شهية المستثمرين لأخذ المخاطر في الأسواق العالمية، منها الإغلاقات الجديدة في بعض الدول الآسيوية جراء موجة كورونا، والبيانات الصادرة من الصين التي أتت أضعف من المتوقع إلى جانب ارتفاع الدولار الأميركي.

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