شهية المخاطرة تحت الضغط في الأسواق العالمية

عوامل مركبة تضغط على شهية المستثمرين لأخذ المخاطر في الأسواق العالمية، منها الإغلاقات الجديدة في بعض الدول الآسيوية جراء موجة كورونا، والبيانات الصادرة من الصين التي أتت أضعف من المتوقع إلى جانب ارتفاع الدولار الأميركي.

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