.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كيف قلصت "ألافكو" خسائرها في الربع الأول؟

شركات

كيف قلصت "ألافكو" خسائرها في الربع الأول؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تقلصت خسائر شركة "ألافكو" الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات بـ94% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع المقابل من العام الماضي لتبلغ 850 ألف دينار.

وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح أحمد الزبن رئيس مجلس إدارة شركة ألافكو، أن التقييم السنوي للأصول الذي تم العام الماضي أظهر تسجيل انخفاض في أصول الشركة التي هي أساساً طائرات، بفعل تأثير تداعيات كورونا على الأسعار في السوق العالمية، غير أن التقييم الذي تم للأشهر الستة من هذه السنة المالية، لم يظهر ذلك مما أدى إلى عدم تراجع الإيرادات بالقدر الذي انخفضت به في النصف الأول من العام الماضي.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد