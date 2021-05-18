كيف قلصت "ألافكو" خسائرها في الربع الأول؟

تقلصت خسائر شركة "ألافكو" الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات بـ94% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع المقابل من العام الماضي لتبلغ 850 ألف دينار.

وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح أحمد الزبن رئيس مجلس إدارة شركة ألافكو، أن التقييم السنوي للأصول الذي تم العام الماضي أظهر تسجيل انخفاض في أصول الشركة التي هي أساساً طائرات، بفعل تأثير تداعيات كورونا على الأسعار في السوق العالمية، غير أن التقييم الذي تم للأشهر الستة من هذه السنة المالية، لم يظهر ذلك مما أدى إلى عدم تراجع الإيرادات بالقدر الذي انخفضت به في النصف الأول من العام الماضي.