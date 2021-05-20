الأسواق تتفاعل مع أول إشارة لإمكانية تعديل سياسة الفيدرالي منذ بدء الجائحة

فاجأ عدد من أعضاء الفيدرالي الأسواق بتلميحهم إلى أن استمرار التعافي بوتيرة سريعة ومستدامة، سيمكن من بدء النقاش حول تقليص مشتريات السندات، وهو أول تصريح من هذا القبيل منذ بدء الجائحة.

كما أظهر محضر اجتماع الفيدرالي أمس الأربعاء، تحسناً في الرؤية المستقبلية لأداء الاقتصاد.

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من ناحية أخرى، أقر المحضر وجود مؤشرات على بدء ارتفاع التضخم، وسط مخاوف من ارتفاع مفاجئ لمعدلات التضخم في الأسواق يسبق ظهوره في البيانات الرسمية.