الأسواق الخليجية تتفوق على أداء الأسواق العالمية والناشئة

قال علي تقي رئيس قسم الأسهم في رسملة للاستثمار، إن أداء الأسواق العربية والخليجية العام الماضي ضعيف مقارنة بأداء الأسواق الناشئة والعالمية.

وأضاف في حديثه للعربية أنه في الوقت الذي حققت فيه الأسواق الناشئة ارتفاعا بنسبة 19% العام الماضي، تراجع مؤشر إم إس سي أي لمنطقة الخليج بنحو 0.7%، أما أسواق العربية فشهدت تراجعا بنسبة 0.3%.

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وأشار إلى أن هذا التفاوت بدأ يتراجع، فمنذ بداية العام ارتفع خلال الأسواق الخليجية والعربية 20% في حين ارتفعت الأسواق العالمية بنسبة 9% والأسواق الناشئة 3.5%.