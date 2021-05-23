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هذه البيانات تنتظرها الأسواق العالمية هذا الأسبوع

الأسواق العالمية

هذه البيانات تنتظرها الأسواق العالمية هذا الأسبوع

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دبي - العربية.نت

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تنتظر الأسواق عدة بيانات هامة من أوروبا والولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، فيوم الاثنين سيتم الإعلان عن مؤشر الفيدرالي في شيكاغو للنشاط الوطني في أبريل.

ويوم الثلاثاء، سيتم الإعلان في ألمانيا عن الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول، ومؤشر آيفو الألماني، ويوم الأربعاء، سيتم الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلكين في فرنسا.

أما يوم الأربعاء، فسيتم الإعلان في الصين عن أرباح الشركات الصناعية، وفي وول ستريت سيتم الإعلان عن مؤشر السلع المعمرة لشهر أبريل، والناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول.

أما يوم الخميس، فسيتم الإعلان عن مبيعات المنازل العالقة بأميركا، ومؤشر الاستهلاك الشخصي الأساسي للفصل الأول، إعانات البطالة الأسبوعية.

ويوم الجمعة، سيتم الإعلان في أوروبا عن مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مايو، ومؤشر الثقة في قطاع الصناعة و الخدمات، ومؤشر الدخل الشخصي و الإنفاق الشخصي، ومؤشر بي إم آي لمنطقة شيكاغو.

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