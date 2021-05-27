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تراجع مستويات السيولة في آخر جلسات بورصة الكويت

بورصة الكويت

تراجع مستويات السيولة في آخر جلسات بورصة الكويت

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العربية.نت

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قال عيد الشهري مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات، إن علامات التضخم بدأت تظهر مما سبب قلقاً لدى المستثمرين في الأسواق العالمية، من إمكانية رفع الفائدة الذي يسبب خفضاً في قيمة أصول مثل الأسهم.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن الأسهم الكويتية مثل بعض أسهم الخليج الأخرى، تعد من أسهم "القيمة" أي ذات الأرباح القليلة والتوزيعات العالية، مثل البنوك والاتصالات، وهذا النوع من الأسهم لن يتأثر كثيراً بأي رفع متوقع للفائدة على عكس أسهم "النمو"، التي اتجه إليها المستثمرون بشدة في زمن الفائدة المنخفضة.

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