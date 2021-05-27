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ما علاقة تراجع سهم "أدنوك للتوزيع" بصفقة الأسهم والسندات؟

أدنوك

ما علاقة تراجع سهم "أدنوك للتوزيع" بصفقة الأسهم والسندات؟

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العربية.نت

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قال طلال طوقان رئيس الاستثمار في "بي إتش مباشر"، إن التراجعات التي طالت سهم "أدنوك للتوزيع" ليس لها علاقة مباشرة بصفقة طرح سندات وأسهم قابلة للاستبدال، عازياً ذلك إلى ضغوط بيعية سببتها الارتفاعات السريعة التي شهدها السهم في الفترة الأخيرة، إلى جانب بدء التطبيق الفعلي لقرار MSCI ضم الشركة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة.

في المقابل، اعتبر في مقابلة مع "العربية"، أن صفقة إصدار سندات قابلة للاستبدال وأسهم إضافية للمستثمرين، إيجابية على المدى الطويل، وذات جدوى اقتصادية عالية جداً، على "أدنوك للتوزيع" وشركتها الأم "أدنوك".

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