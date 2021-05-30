هذه أسباب تراجع السوق الكويتية الأسبوع الماضي

شهدت بورصة الكويت تراجعا خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو، وسجل مؤشر السوق الأول تراجعاً أسبوعياً بنحو 1.45% بإقفاله عند مستوى 6725.84 نقطة بخسائر بلغت 98.97 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 6824.81 نقطة.

وقال علي العنزي، المستشار الاقتصادي لمجموعة إنتركونتيننتال، إن نهاية الأسبوع الماضي شهد تعديلا في مؤشر إم إس سي أيه للأسواق الناشئة، وكان هناك تراجع كبير في الأسهم الكبيرة بالسوق، مثل الوطني وأجيلتي، وبوبيان.

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وأوضح أنه قبل ذلك، خلال الأسبوع الماضي، وحتى نهايته كان هناك ضعف عام في الأداء، ما أثر على السوق.