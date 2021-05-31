.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التضخم وسياسة الفيدرالي يعزّزان الشهية للذهب

سعر الذهب

التضخم وسياسة الفيدرالي يعزّزان الشهية للذهب

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق في Tradepedia، إن الذهب شهد تدفقات كبيرة بدفع من ارتفاع الضغوط التضخمية والتزام الفيدرالي بتوجهاته الحالية دون تشديد السياسة النقدية، مما مكن المعدن الأصفر من تحقيق أداء متميز في مايو هو أفضل أداء شهري له في عام.

وتوقع في مقابلة مع "العربية" أن يدعم استمرار تلك العوامل مزيداً من الارتفاعات مع إمكانية حصول تصحيح في الأسعار، لكن ما دام الذهب مستقراً فوق 1860 دولاراً قد نشهد مستويات فوق 1900 دولار قبل الاتجاه نحو القمة السابقة عند 2070 دولاراً للأونصة.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحول علمي لا يصدق.. تحول علمي لا يصدق.. "كان أعمى واستعاد بصره"!
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد