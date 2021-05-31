التضخم وسياسة الفيدرالي يعزّزان الشهية للذهب

قال حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق في Tradepedia، إن الذهب شهد تدفقات كبيرة بدفع من ارتفاع الضغوط التضخمية والتزام الفيدرالي بتوجهاته الحالية دون تشديد السياسة النقدية، مما مكن المعدن الأصفر من تحقيق أداء متميز في مايو هو أفضل أداء شهري له في عام.

وتوقع في مقابلة مع "العربية" أن يدعم استمرار تلك العوامل مزيداً من الارتفاعات مع إمكانية حصول تصحيح في الأسعار، لكن ما دام الذهب مستقراً فوق 1860 دولاراً قد نشهد مستويات فوق 1900 دولار قبل الاتجاه نحو القمة السابقة عند 2070 دولاراً للأونصة.