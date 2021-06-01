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"المعجل".. من التأسيس إلى الشطب من البورصة

"المعجل".. من التأسيس إلى الشطب من البورصة

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العربية.نت

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تعمل مجموعة "محمد المعجل" التي أسست عام 1954، في تعهدات الأشغال العامة لمشاريع النفط والغاز والمنشآت البتروكيماوية.

وفي مايو 2008، طرحت 30% من رأسمالها البالغ مليار ريال للاكتتاب العام، وبعد عام وافق مساهمو الشركة على زيادة رأس المال بـ25% إلى 1.250 مليار ريال بمنح أسهم مجانية.

في 2010، بدأت الشركة بمواجهة تحديات مالية وخسائر متتالية، وتم في 22 يوليو 2012، إيقاف السهم عن التداول.

في سبتمبر 2014، تكبدت خسائر متراكمة بـ 2.7 مليار ريال أي ما يعادل 221% من رأس المال. ليتم في مايو 2017 شطب الشركة من البورصة.

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