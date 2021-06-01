"المعجل".. من التأسيس إلى الشطب من البورصة

تعمل مجموعة "محمد المعجل" التي أسست عام 1954، في تعهدات الأشغال العامة لمشاريع النفط والغاز والمنشآت البتروكيماوية.

وفي مايو 2008، طرحت 30% من رأسمالها البالغ مليار ريال للاكتتاب العام، وبعد عام وافق مساهمو الشركة على زيادة رأس المال بـ25% إلى 1.250 مليار ريال بمنح أسهم مجانية.

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في 2010، بدأت الشركة بمواجهة تحديات مالية وخسائر متتالية، وتم في 22 يوليو 2012، إيقاف السهم عن التداول.

في سبتمبر 2014، تكبدت خسائر متراكمة بـ 2.7 مليار ريال أي ما يعادل 221% من رأس المال. ليتم في مايو 2017 شطب الشركة من البورصة.

