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دول "أوبك" بحاجة إلى استثمارات ضخمة لرفع القدرة الإنتاجية

أوبك

دول "أوبك" بحاجة إلى استثمارات ضخمة لرفع القدرة الإنتاجية

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العربية.نت

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قال جعفر الطائي العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، إن الطلب على النفط سيشهد انتعاشاً في الربع الثالث والرابع من العام مع توسع حملات التطعيم ضد كورونا، وهو ما دفع "أوبك+" إلى قرار الاستمرار في تقليص قيود الإنتاج.

وأشار في مقابلة مع "العربية"، إلى أن الشركة توصلت إلى إحصائية تقريبية بين 100 و180 مليار دولار، كقيمة استثمارات ضرورية في قطاع الطاقة من قبل أعضاء منظمة "أوبك" لزيادة القدرة الإنتاجية بحوالي مليون برميل يوميا خلال عامين، وتغطية الانتعاش المتوقع في الطلب.

وأضاف أن هذا يعود إلى القدرة الإنتاجية المحدودة لدول المنظمة ما عدا السعودية والإمارات والعراق.

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