هل يتواصل الزخم في أسواق الخليج مع تحسن أسعار النفط؟

قال وائل عبد الرسول مسؤول الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية، إن النظرة إيجابية هذا العام لأسواق الخليج خاصة مع تحسن حملات التطعيم والانتعاش من جائحة كورونا.

واعتبر في مقابلة مع "العربية" أن مستويات أسعار النفط بين 65 و70 دولارًا للبرميل، ستساعد كثيرا في تقليص نسب العجز في ميزانية دول المنطقة.

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ولفت إلى التحسن التدريجي في أسواق الخليج خاصة مع انتعاش النفط الذي دعم نمو قطاعات أخرى كالبتروكيماويات والعقار.