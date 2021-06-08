هل باتت التقييمات مرتفعة في سوق السعودية؟

قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن تقييم السوق السعودية قريب من المتوسط ويميل للغلاء، مشيراً إلى أن متوسط مكرر الربحية المقدر لعام 2021 عند 21 مرة مرتفع مقارنة مع المتوسط التاريخي عند 19.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن السيولة القادمة من الترقية لمؤشر إم إس سي آي ودخول الزكاة، رفعت من مكررات ربحية الشركات، وهي متركزة في أكبر قطاعين البتروكيماويات الذي من المتوقع أن يرتد للربحية هذا العام وقطاع البنوك الذي يشهد زيادة عالية في الأرباح.

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لكنه أكد على أن مكررات ربحية القطاعين لا تبرر مستوى 21 مرة.

وحول دخول المستثمرين الأفراد بقوة في التداولات الأخيرة، أشار إلى أن هناك تحسنا في ملكية الأفراد لكن ثمة أيضا ارتفاعا في ملكية المؤسسات والصناديق التي تضاعف وزنها.

ولفت إلى أن المضارب يركز على صفات السهم كالسيولة ومعدلات التداول، فيما الارتفاع الأكبر يأتي من المستثمرين المؤسساتيين.