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ما الأسباب خلف السعي لتحويل "داماك" إلى شركة خاصة؟

شركات

ما الأسباب خلف السعي لتحويل "داماك" إلى شركة خاصة؟

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العربية.نت

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قال مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، إن سعي حسين سجواني إلى تحويل شركة "دماك" العقارية لشركة خاصة وسحبها من سوق دبي المالي، يأتي ضمن إطار محاولة ضبط الأوضاع وتجنب متطلبات الإفصاح والشفافية المطلوبة من الشركات المدرجة.

وأشار في مقابلة مع "العربية"، إلى أن طرح أسهم "داماك" في 2015 كان بسعر 2.79 درهم وهو أعلى بكثير من سعر السهم الحالي، موضحاً أن هناك تدنيا في سعر السهم مع تراجع قطاع العقار في دبي في الفترة الماضية.

وأضاف أن الشركة سجلت خسائر صافية بنحو مليار درهم عام 2020، فيما دعا سجواني مراراً لتجميد مشاريع العقار في دبي لتأثيرها على العرض والطلب.

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