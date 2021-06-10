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واحدة من أكبر وأقدم شركات الأغذية في السعودية تستعد للطرح العام

سوق السعودية

واحدة من أكبر وأقدم شركات الأغذية في السعودية تستعد للطرح العام

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة التنمية الغذائية طرح 6 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وحول الإدراج، قال أحمد العسيلان المتحدث الرسمي لمجموعة التنمية الغذائية، في مقابلة مع "العربية"، إنه سيتم في السوق الرسمية، موضحاً أن الغرض منه هو المساهمة في خطط التنمية للسنوات الخمس القادمة ستشمل عدة توجهات.

وتعد الشركة إحدى شركات مجموعة الدباغ القابضة التي أسست منذ نحو 60 عاماً، وهي من أكبر وأقدم الشركات المنتجة للأغذية في المملكة، وتسعى لتكون شركة رائدة إقليمياً ودخول سوق الحلال عالمياً.

أضاف العسيلان: "تنوي الشركة مضاعفة إنتاجها خلال 5 سنوات، وقد استطاعت بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية مضاعفة إنتاجها 6 مرات"، وقال: "الرؤية مبشرة استنادا إلى إنجازنا في السنوات الماضية للحصول على مركز ريادي".

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