دريك آند سكل: الهيكلة المالية والتنظيمية أعادت الشركة للربحية

تحولت شركة "دريك آند سكل" إلى الربحية في الربع الأول من العام، لتسجل أرباحا قدرها 115 مليون درهم، مقابل خسائر قدرها 30 مليون درهم في الربع المقابل من 2020.

وعزت الشركة التحول إلى الربحية إلى جهود إعادة الهيكلة المالية والتنظيمية.

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وخفضت الشركة الخسائر المتراكمة إلى 4.8 مليار درهم، تعادل 450% من رأس المال تقريباً.

وكانت "دريك آند سكل" قد أعلنت في يناير الماضي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المقرضين، وسيتم التصويت للموافقة على خطة إعادة الهيكلة المالية والبدء في عملية إصدار حقوق الاكتتاب.