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كيف توزع شركات الاستثمار محافظها بين أسواق الخليج؟

سوق دبي

كيف توزع شركات الاستثمار محافظها بين أسواق الخليج؟

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دبي - العربية.نت

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قال رامي صيداني رئيس إدارة محافظ الشرق الأوسط الاستثمارية لمؤسسة شرودرز المالية، إن أسواق المال العالمية تشهد أداء قويا مع تسارع وتيرة التلقيح وعودة فتح الاقتصادات.

وأضاف أن المشهد متشابه في أسواق المنطقة، أضف إلى ذلك تعافي أسعار النفط الذي سيزيد السيولة ويشجع تدفق الأموال في عدد من أسواق المنطقة على رأسها أسواق السعودية والإمارات.

"موجة الإصلاحات التي تجري في كل من السعودية والإمارات بهدف تحرير الاقتصاد واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ستنعكس إيجابا على اقتصادات هذه الدول".

صيداني أكد النظرة الإيجابية لأسواق الإمارات، خاصة مع تسارع وتيرة التلقيح ما مكن الدولة من فتح الاقتصاد وعودة الحياة شبه الطبيعية، وهذا سيعزز الإمارات كوجهة للاستثمارات.

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