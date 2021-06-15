.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ما الذي يبرّر النظرة الإيجابية لسوق عقارات دبي؟

عقارات دبي

ما الذي يبرّر النظرة الإيجابية لسوق عقارات دبي؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وسيم جمعة مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، إن هناك 3 عوامل تفسر النظرة الإيجابية لقطاع العقار في إمارة دبي.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن هناك تحركاً في السوق العقارية في دبي خاصة في مناطق محددة مما رفع الأسعار، وهذا يدل على أن السوق تتخلص من العرض القائم وهو عامل مهم، فيما العرض الذي يتخوف منه البعض لن يأتي هذه السنة بشكل كبير، أما ثالث نقطة فتتمثل في توجه المستثمرين نحو المساحات الكبيرة مثل الفلل مما يرفع الطلب على هذا النوع من العقارات".

وأضاف أن منح الإمارة تأشيرات ذهبية طويلة الأمد، ساعد في تحريك القطاع العقاري حيث تستغل الإمارات عموما انفتاح الاقتصاد في وقت لا تزال اقتصادات الوجهات الأخرى مغلقة.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تاريخ سناب شات السري.. بدأ من غرفة معيشة! تاريخ سناب شات السري.. بدأ من غرفة معيشة!
مساعد لجون كيري يكشف.. مساعد لجون كيري يكشف.. "هكذا يعامل بوتين ضيوفه"
الأكثر قراءة
السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً
"كوكاكولا" تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو
شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي
عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست
لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب
الحوار المحرج.. جديد قضية رانيا يوسف ضد المذيع العراقي الحوار المحرج.. جديد قضية رانيا يوسف ضد المذيع العراقي
قبل أن تذهب
تلسكوب يرصد الكويكبات قبل اقترابها من الأرض بـ10 أعوام
تلسكوب يرصد الكويكبات قبل اقترابها من الأرض بـ10 أعوام
اكتشف المزيد