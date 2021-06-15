ما الذي يبرّر النظرة الإيجابية لسوق عقارات دبي؟

قال وسيم جمعة مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، إن هناك 3 عوامل تفسر النظرة الإيجابية لقطاع العقار في إمارة دبي.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن هناك تحركاً في السوق العقارية في دبي خاصة في مناطق محددة مما رفع الأسعار، وهذا يدل على أن السوق تتخلص من العرض القائم وهو عامل مهم، فيما العرض الذي يتخوف منه البعض لن يأتي هذه السنة بشكل كبير، أما ثالث نقطة فتتمثل في توجه المستثمرين نحو المساحات الكبيرة مثل الفلل مما يرفع الطلب على هذا النوع من العقارات".

مادة اعلانية

وأضاف أن منح الإمارة تأشيرات ذهبية طويلة الأمد، ساعد في تحريك القطاع العقاري حيث تستغل الإمارات عموما انفتاح الاقتصاد في وقت لا تزال اقتصادات الوجهات الأخرى مغلقة.