ما الفرق بين وظيفة "التأمينات الاجتماعية" و"التقاعد"؟

تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية بتحقيق التغطية التأمينية وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم. إلى جانب رعاية العاملين في القطاع الخاص والحكومي وتقديم العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.

أما المؤسسة العامة للتقاعد فدورها صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، وصرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى، وتقديم خدمات التقاعد الإلكترونية.

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وسينتج عن الدمج بين المؤسستين محفظة استثمارية ضخمة بـ 93 مليار ريال. ومن أبرز مكونات هذه المحفظة:

13 % من البنك الأهلي السعودي.

30 % من البنك السعودي للاستثمار.

36 % من التعاونية للتأمين.