.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ما الفرق بين وظيفة "التأمينات الاجتماعية" و"التقاعد"؟

اقتصاد السعودية

ما الفرق بين وظيفة "التأمينات الاجتماعية" و"التقاعد"؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية بتحقيق التغطية التأمينية وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم. إلى جانب رعاية العاملين في القطاع الخاص والحكومي وتقديم العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.

أما المؤسسة العامة للتقاعد فدورها صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، وصرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى، وتقديم خدمات التقاعد الإلكترونية.

وسينتج عن الدمج بين المؤسستين محفظة استثمارية ضخمة بـ 93 مليار ريال. ومن أبرز مكونات هذه المحفظة:

13 % من البنك الأهلي السعودي.
30 % من البنك السعودي للاستثمار.
36 % من التعاونية للتأمين.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو لأول رحلة مأهولة لمحطة الصين الفضائية! فيديو لأول رحلة مأهولة لمحطة الصين الفضائية!
مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه
الأكثر قراءة
شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من "كوكا كولا"!
هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة
بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
طلقها دون علمها منذ 5 سنوات.. وقال لها: أنتِ ملك يمين طلقها دون علمها منذ 5 سنوات.. وقال لها: أنتِ ملك يمين
أزمة لبنان تهدد استقرار جيشه.. ومخاوف من قبضة حزب الله أزمة لبنان تهدد استقرار جيشه.. ومخاوف من قبضة حزب الله
قبل أن تذهب
حزب بوتفليقة يصنع المفاجأة خلال الانتخابات النيابية
حزب بوتفليقة يصنع المفاجأة خلال الانتخابات النيابية
اكتشف المزيد