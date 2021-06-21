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كيف يؤثر قرار الفيدرالي على سوق السعودية؟

سوق السعودية

كيف يؤثر قرار الفيدرالي على سوق السعودية؟

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العربية.نت

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قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، إن تغيير نبرة الفيدرالي لناحية السياسة النقدية، بمثابة علامة تنبيه للمستثمرين لإعادة دراسة التموضع في الأصول.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن الأسواق العالمية تجاوبت بشكل سلبي مع تلميح الفيدرالي برفع أقرب للفائدة مما كان متوقعاً، نظرا للقلق من مستوياتها الحالية وأسعار الفائدة التي ستغير العوائد على الودائع والأصول الأخرى بخلاف الأسهم والأسواق المالية.

وأشار إلى أن الغلبة ما زالت لسوق المال حالياً بمقارنة العائد، لكن إذا بدأت الفائدة تتحرك وارتفع العائد على الودائع قد يكون هناك مخاطر من انتقال المستثمرين من الأسهم إلى الأسواق الأخرى، وهو ما أثر على الأسواق بشكل عام وسوق السعودية من ضمنها.

وقال إن هناك رابحين من انخفاض الفائدة خاصة الشركات المقترضة، أما البنوك فأكبر المستفيدين من ارتفاعها مع زيادة هوامش الربحية.

وأكد أن المزاج ما زال جيداً في سوق السعودية التي تستمر في تعويض خسائرها.

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