متى يبدأ الفيدرالي برفع الفائدة؟

توقع كريم العيطة مستشار الاستثمار في Bank of Singapore، أن يبقي الفيدرالي الأميركي نسب الفائدة منخفضة لمدة أطول، مشيراً إلى هبوط توقعات التضخم على المدى الطويل.

وقال في مقابلة مع "العربية"، إن تغيير نظرة الفيدرالي كانت متوقعة مع ارتفاع نسب التضخم، لكن ليس من المتوقع تقليص مشتريات السندات حتى العام القادم.

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وأضاف أن الفيدرالي مصمم على مراقبة البيانات الخاصة بالتوظيف ونسب البطالة، كما يراعي المخاوف من إحداث هزة في السوق مثلما حصل في 2013 الأمر الذي اضطره إلى تغيير موقفه آنذاك.