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هل يؤثر قرار هيئة الأوراق المالية على مصير صفقة "داماك"؟

سوق دبي

هل يؤثر قرار هيئة الأوراق المالية على مصير صفقة "داماك"؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، أن دراسة هيئة الأوراق المالية والسلع في سوق دبي لعرض الاستحواذ على بقية أسهم "داماك" من قبل شركة "ميبل" المملوكة لحسين سجواني، خطوة إيجابية في إطار حماية حقوق صغار المستثمرين.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن الخطوة لم تتأخر، لكن يبدو أن الجهات المعنية بالصفقة لم يتوجهوا لأخذ الموافقات مسبقاً.

وأضاف أن الهيئة تدخلت بطلب الكثير من المعلومات الخاصة بالشفافية وكيفية تقديم العرض وخطوات تنفيذ الصفقة.

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