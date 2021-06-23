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ما الخلل في تقديرات الميزانية الكويتية؟

اقتصاد الكويت

ما الخلل في تقديرات الميزانية الكويتية؟

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العربية.نت

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قال محمد رمضان الخبير الاقتصادي، إن الميزانية التقديرية للكويت تبالغ في تقليل الإيرادات فيما ترفع تقديرات الإنفاق أكثر مما يتم فعلياً وهي إشكالية قديمة.

وأشار في مقابلة مع "العربية"، إلى أن الفرق بين سعر النفط الحالي وذاك المتوقع في الميزانية عند 40%، كما أن هناك مبالغات في تقدير كمية الإنتاج ورفع تكاليفه.

وأضاف أن هناك أموالا ترصد لمشاريع وأعمال معينة ولا يتم إنفاقها.

كما لفت إلى أن عشرات المليارات أنفقت خارج الميزانية في السنوات الماضية.

وقال أيضاً إن إيرادات احتياطي الأجيال والاحتياطي العام لا تدخل في الميزانية، لكن الحكومة ألمحت إلى مرحلة جديدة سيتم فيها استقطاب 5 مليارات دينار سنويا بحد أقصى في حال وجود عجز من احتياطي الأجيال، إلى جانب إقرار قانون الدين العام لزيادة السيولة.

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