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توقعات بتحرك بنك إنجلترا لتقليص الدعم في اجتماع أغسطس

اقتصاد بريطانيا

توقعات بتحرك بنك إنجلترا لتقليص الدعم في اجتماع أغسطس

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العربية.نت

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تتوقع الأسواق قيام بنك إنجلترا بالتحرك لتقليص فعلي للدعم في اجتماع أغسطس، بواقع 25 مليار جنيه إسترليني إلى 850 مليار جنيه، حيث إن برنامج التيسير الكمي القائم حالياً عند 875 مليار جنيه.

وتحاول الأسواق فهم خطوة المركزي السابقة التي قال إنها تقليص فني لمشتريات الأصول، والتي اعتبرت تمهيداً لتقليص الدعم بشكل أكبر، مع تحسن توقعات المركزي البريطاني لنمو اقتصاد البلاد، وصدور بيانات إيجابية لاسيما في القطاع الصناعي.

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