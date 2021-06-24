كيف تؤثر الاستحواذات والاندماجات على سوق أبوظبي؟

قال مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، إن ثمة اهتماماً كبيراً وتوجهاً في القطاعات المملوكة للحكومة نحو الاستحواذات والاندماجات.

وأشار في مقابلة مع "العربية"، إلى أن التركيز في سوق أبوظبي على بعض الاندماجات والاستحواذات في السنوات الأخيرة في القطاع البنكي على وجه التحديد، انتقل إلى قطاعات أخرى من المتوقع أن تشهد توسعاً بعد التعافي من وباء كورونا.

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وأضاف أن عمليات الاندماج والاستحواذ توفر وصولاً سريعاً للسيولة وتساهم في رفع رأس المال السوقي.

ولفت إلى الطرح المنتظر لأسهم "الياه سات" في سوق أبوظبي، الذي سيشكل فرصة جذابة كما تساهم في تنويع القطاعات في أسواق المنطقة التي ظلت تركز على القطاعين البنكي والعقاري.