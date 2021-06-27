سعر اكتتاب الياه "سات" الاسترشادي بين 2.55 و3.05 درهم للسهم

وضعت شركة مبادلة السعر الاسترشادي للاكتتاب العام الأولي لشركتها التابعة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" في نطاق يتراوح بين 2.55 و3.05 درهم للسهم.

وتعتزم مبادلة طرح ما بين 30% و40% من أسهم "الياه سات" الشركة للاكتتاب العام.

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وبحسب السعر الاسترشادي فإنه في حال تسعير السهم عند الحد الأقصى وطرح العدد الأقصى للأسهم سيصل حجم الاكتتاب إلى نحو قرابة 3 مليارات درهم.

وسيتوزع الطرح على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد بما يعادل 10% من الأسهم المطروحة، مقابل 90%، للمؤسسات، و1%، لموظفي مبادلة وشركاتها التابعة.

وسيتم الإعلان عن التسعير النهائي في التاسع من يوليو على أن يتم الإدراج في 14 يوليو.

وبدأ اليوم الأحد أيضا اكتتاب شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" من خلال طرح ما يترواح بين 30 و40%، من رأسمالها موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد بما يعادل 10%، من الأسهم المطروحة، مقابل 90%، للمؤسسات، و1%، لموظفي مبادلة وشركاتها التابعة.

وستبدأ عملية الاكتتاب العام في 27 من الشهر الجاري على أن يتم الإدراج في 14 من يوليو المقبل.

وتخطط شركة "الياه سات" لتشغيل الأقمار الصناعية لإدراج حصة تصل إلى 40% في أبوظبي الشهر المقبل، فيما سيكون أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2017.