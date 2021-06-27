وزارة المالية السعودية تعيد جدولة قرض إعمار المدينة الاقتصادية

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية عن حصولها على موافقة وزارة المالية، على رسملة العمولات للأعوام 2019م و2020م و2021م والبالغ مجموعها 364 مليون ريال، وإضافتها لقيمة القرض البالغة 5 مليارات ريال، ليصبح إجمالي قيمة القرض 5.36 مليار ريال.

وستتم إعادة جدولة إجمالي قيمة القرض بعد رسملة العمولات المصرفية، بحيث يكون أول تاريخ استحقاق لأول قسط في يونيو 2024م، ولمدة 6 سنوات متساوية الدفعات بقيمة 760.66 مليون ريال، لكل دفعة باستثناء آخر دفعة تنتهي في يونيو 2030م بقيمة 800 مليون ريال.

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كانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية قد حصلت على موافقة وزارة المالية على تأجيل الدفعة الأولى من القرض الممنوح للشركة، في 14 يناير 2020.